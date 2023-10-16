رياض محرز يقود تشكيل الجزائر الرسمي أمام منتخب مصر

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لفريق منتخب الجزائر، عن التشكيل الذي يخوض به لقاء منتخب مصر في المباراة المرتقبة على ستاد هزاع بن زايد، مساء اليوم الإثنين، ويأتي اللقاء استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم لعام 2026.

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تشكيل الجزائر الرسمي لمباراة مصر

في حراسة المرمي: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: عيسى ميندي – أحمد توبة – يوسف عطال – رامي بن سبعيني.

خط الوسط: راميز زروقي – رياض محرز – سفيان فيجولي.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة – أمين جويري – فارس شايبي.

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمباراة الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – علي جبر – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – محمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد.

وصلت حافلة منتخب مصر الأول إلى ستاد هزاع بن زايد استعدادًا لمباراة الجزائر الودية، وعاين لاعبو المنتخب أرضية ملعب المباراة قبل بدء عملية الإحماء.

موعد مباراة الجزائر ومصر

تبدأ مباراة الجزائر ومنتخب مصر مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و8 مساء بتوقيت الإمارات.