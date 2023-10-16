حافلة منتخب مصر تصل إلى ستاد هزاع بن زايد استعدادًا لمواجهة الجزائر
وصلت حافلة منتخب مصر منذ قليل إلى ستاد هزاع بن زايد استعدادًا لمباراة الجزائر مساء يوم الاثنين في لقاء ناري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية و تصفيات كأس العالم 2026 .
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وعاين لاعبي منتخب مصر أرضية ملعب هزاع بن زايد قبل بدء عملية الاحماء قبل لقاء منتخب الجزائري الودي .
وضم تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة الجزائر كل من:
محمد الشناوي في حراسة المرمى
محمد هاني و محمد عبد المنعم و علي جبر و محمد حمدي في خط الدفاع.
محمد النني و حمدي فتحي و أحمد سيد زيزو محمود حسن تريزيجيه في خط الوسط.
ويقود الهجوم الثنائي محمد صلاح و مصطفى محمد.
كان معسكر المنتخب الوطني، انطلقت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي غدًا الثلاثاء، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا ، التي أقيمت أخيرًا، وأمام الجزائر الليلة.
موعد مباراة مصر والجزائر
تبدأ مباراة مصر والجزائر مساء اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023 ، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والقاهرة ، و 8 مساء بتوقيت الإمارات .