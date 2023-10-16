التحقيق مع نصاب يزعم إلحاق صغار السن بناشئين كرة القدم

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة نصب عاطل على المواطنين، وانتحال صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لاحترافهم بأندية بالخارج.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وبيان إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.



وكشفت التحريات أن المتهم طلب من أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية احتيالية لتسويق اللاعبين حتي اكتشفو خداعهم وأنه عاطل عن العمل وتوجه عدد من الضحايا إلى قسم الشرطة وتم تحرير محضر.



وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .



وفي السابق قامت مُديرية الطب البيطري في مُحافظة الغربية، اليوم الاثنين، بشن حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 290 عبوة أدوية وبيطرية متنوعة مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وشنت مديرية الطب البيطري الحملة التي جرى شنها بالتنسيق مع شرطة البيئة والجهات المعنية، وذلك بهدف السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية.



وتمكنت الحملة بالفعل من إحباط ترويج الأدوية مُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر التي بلا فواتير أو أي أوراق.



وقامت أجهزة الأمن في هذا الصدد بضبط المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر المخالفات، وجرى إخطار النيابة.



الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

