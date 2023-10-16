الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 67.17 نقطة ليصل إلى 6636.15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02%، جراء تداول 7ر138 مليون سهم نفذت عبر 9846 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار كويتي.

الأسهم الكويتية

وارتفع مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو 61.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5495.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.13 % من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 3089 صفقة نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بنحو 71.32 نقطة لينهي تداولاته عند 7252.25 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.99 %من خلال تداول 81.7 مليون سهم عبر 6757 صفقة بقيمة 30.8 مليون دينار.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، متراجعًا بنسبة 0.80 %، بواقع 80.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10045.6 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول فى الأسهم القطرية نحو 153 مليونًا و381 ألفًا و463 سهمًا، بقيمة 465 مليونًا و650 ألفًا و17.564 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17137 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 4 شركات، فيما انخفضت أسعار 38 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، مرتفعًا بنحو 79.26 نقطة ليقفل عند مستوى 10622.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 178 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : مجموعة صافولا، والصقر للتأمين، وأكوا باور، والزامل الصناعية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وقت اللياقة، والكيميائية، ونسيج، ومعادن، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و3.23%.

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أديس، وأرامكو السعودية، والأهلي، وأمريكانا، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وأديس، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الاثنين، مرتفعاً بنحو 566.53 نقطة ليقفل عند مستوى 22626.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.