سارة عبدالوهاب: توضيح الخرافات حول عالم الروحانيات بقناة "أسرار سارة"

قالت سارة عبدالوهاب مقدمة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، إن عالم الجن والروحانيات من المواضيع المثيرة للجدل والاهتمام في مختلف الثقافات، مشيرة إلى أنها أخذت على عاتقها توضيح الحقائق وأسرار العوالم الخفية، وذلك عبر قناتها "أسرار سارة".

وتقول سارة عبدالوهاب الشهيرة بمذيعة العفاريت عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة يوتيوب وتيك توك، إن هناك من يؤمن بوجود الجن وهناك من يشكك في ذلك، وهناك من يؤمن بوجوده ولكنه يرفض الخرافات المرتبطة به.

ما هو عالم الجن؟

وأوضحت سارة عبد الوهاب أن عالم الجن هو عالم خفي عن الإنسان، خلقه الله من نار، وهو عالم مستقل عن عالم الإنسان، ويختلف الجن عن الإنسان في الشكل والقدرات والصفات.

الخرافات المرتبطة بعالم الجن

وأكدت مذيعة العفاريت سارة عبدالوهاب، إن هناك العديد من الخرافات المرتبطة بعالم الجن والروحانيات، والتي لا أساس لها من الصحة. ومن أبرز هذه الخرافات:

أن الجن يسكنون الأماكن المهجورة فقط، ففي الواقع، يمكن للجن أن يسكنوا أي مكان، بما في ذلك المنازل والأماكن المأهولة بالسكان.

وأوضحت عبر قناتها "أسرار سارة" حول الاعتقاد بأن الجن يمكنهم أن يؤذوا الإنسان، مشيرة إلى أن الجن لا يمكنهم أن يؤذوا الإنسان إلا إذا أخطأ في التعامل معهم.

ضرورة توضيح الخرافات

وأكدت سارة عبدالوهاب أنه من المهم توضيح الخرافات المرتبطة بعالم الجن والروحانيات، حتى لا يقع الناس في الفخاخ التي ينصبها لهم الدجالون والمشعوذون.

وشددت على أن توضيح هذه الخرافات يساعد على حماية الناس من الخوف والوسواس.

ولفتت سارة عبدالوهاب إلى أن عالم الجن والروحانيات هو عالم خفي لا نعلم عنه إلا القليل، ومن المهم التعامل مع هذا العالم بحذر، وتجنب الخرافات التي تنتشر حوله.