يحسن الذاكرة ويقضى على الزهايمر.. أبرز خصائص الزنجبيل

يعزز الزنجبيل مناعة الجسم ويرقرق الدم، ما يحسن تدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى الدماغ، وتناول أطباق محتوية على الزنجبيل ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة.

وفقا لنتائج دراسة أجريت في تايلاند ، شاركت فيها 60 امرأة، فإن النساء اللواتي تناولن مستخلص الزنجبيل تحسنت ذاكرتهن بصورة ملحوظة، أي أن الزنجبيل يحسن الوظائف الإدراكية.

وبحسب العلماء، فإن الزنجبيل ينشط الدماغ ويبطئ شيخوخة وموت خلاياه. كما أن تناول الزنجبيل يساعد في علاج الصداع. ونظرا لقدرات الزنجبيل في تحسين الذاكرة وزيادة النشاط، ينصح الأطباء الطلاب بتناوله في فترة الامتحانات، وكذلك الأشخاص الذين ترتبط مهنهم بالعمل الفكري والإبداعي.

ويحتوي الزنجبيل على فيتامينات A ، B ، C وعناصر المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور. وعند تناوله بانتظام فإنه يؤثر إيجابيا وبصورة خاصة في عمل الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم.

ويحتوي الزنجبيل على أكثر من 40 عنصرا مضادا للأكسدة، لذلك فهو يعزز مناعة الجسم ويزيد من مقاومته للأمراض المختلفة ويحسن حالة الجلد ويبطئ شيخوخته.

يفضل تناول جذر الزنجبيل الطازج بإضافته إلى الأطباق أو مع الشاي.

ويعد الزنجبيل أحد التوابل المفيدة جدا للصحة، ويستخدم في التغذية والعلاج على مدى قرون عديدة. ومن أهم خصائصه:

يحسن عملية الهضم: يعاني الكثير من الناس من سوء الهضم والنفخة، ما يسبب عدم الراحة وآلاما في البطن. والزنجبيل فعال جدا في تحسين عملية الهضم وتفريغ المعدة.

ينظم مستوى السكر في الدم ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمنع الإصابة بمرض السكري.

يخفض آلام العضلات.

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

مقاوم للعدوى والالتهابات، لأنه يحتوي على مادة جينجيرول التي تخفض خطر العدوى وتعالجها بفعالية، لأنها تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا والتهابات الجهاز التنفسي.

يمنع الإصابة بالتهاب المفاصل ويعالجها. كما أنه يخفف آلام الحيض ويعالج الغثيان، إذ يكفي تناول

1.5جرام من الزنجبيل يوميا لعلاج الغثيان الصباحي أو الناتج من العلاج الكيميائي.

يمنع الإصابة بالسرطان، لأنه يحتوي على مادة جينجيرول الفعالة ضد السرطان.