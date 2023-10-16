جلسة بين مدحت عبد الهادي ولاعبي الزمالك على هامش المران الصباحي

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة لحساب منافسات الدوري الممتاز.





وقام مدحت عبد الهادي في بداية الجلسة على الاطمئنان على حالة اللاعبين خاصة بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة يومين.

و تحدث عبد الهادي عن أهمية العودة بكل قوة للتدريبات بعد الحصول على قسط من الراحة، وشدد على ضرورة التركيز استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز .



وأضاف المدرب العام خلال حديثه على هامش تدريبات الفريق الجماعية ، أن الجهاز الفني لديه ثقة تامة في جميع أفراد الفريق للاستمرار في تقديم عروض قوية وتحقيق الأهداف المطلوبة الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح عبد الهادي بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحة المقبل .

ويستعد الزمالك لخوض مواجهته المقبلة أمام سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.