وزير الصحة: مستعدون لتقديم الدعم للفلسطينيين حال فتح الممر الإنساني (شاهد)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة بكل مؤسساتها سواء المجتمع المدني، أو الحكومي على استعداد لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية عند صدور القرار بالسماح بالممر الإنساني لدخول قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر لديها كل المستشارين والمتخصصين في جميع المجالات والتخصصات.

وتابع “عبدالغفار” خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بشمال سيناء، اليوم الإثنين، أنه : “في الوقت الحالي نحن نستقبل الحالات الحرجة، ولدينا جميع الاستعدادات لاستقبال الحالات الأخرى”، مستطردًا: "لدينا سيناريوهات لحالات المخ والأعصاب والعظام والحروق وكافة الحالات التي تنتج عن هذا النوع من الأحداث اللتي يشهدها القطاع.. لكن الآت سابق لأوانه أن يكون لدينا أي قرار بالمساعدة داخل الأراضي الفلسطينية".

وأكد :"نستطيع أن نتعامل من خلال الطواقم الطبية الموجودة لدينا، والدولة المصرية بكل مؤسساتها سواء المجتمع المدنى، أو الحكومي مستعدة لتقديم الدعم داخل الأراضي الفلسطينية عند صدور القرار بالسماح بالممر الإنساني للدخول"، مستطردًا أنه في الوقت الحالي نستقبل الحالات الحرجة أيًا كانت وكافة الاستعدادات موجودة، وجاهزون بجميع السيناريوهات لحالات المخ والأعصاب وجراحات العظام والحروق، كما أننا متوقعين من خلال الطب الوقائي أن يكون هناك حاجة الى أمصال وأدوية لأمراض مزمنة».

تطورات اليوم العاشر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة:





دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.

ووسط استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع، وتفاقم معاناة المدنيين بسبب فقدان الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمُصابين إلى 10950.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مُقتضب - أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمُصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللا إنسانى" غير المسبوق فى غزة ونفاد الإمدادات الأساسية، قائلة إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غدٍ على الأكثر.

وشددت لين هاستينجز بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على ضرورة السماح على الفور بدخول إمدادات الإغاثة إلى القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل تربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.

كما شددت على ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل، بشكل فوري، قائلة إن الأمرين - إدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن - يجب ألا يكونا مرهونين بأي شروط.