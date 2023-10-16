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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تتبرع بدمائها لدعم الشعب الفلسطينى (صور)

حملة التبرع للدماء
حملة التبرع للدماء بنقابة المحامين

 نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

 وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أول المتبرعين بالدم، في لفتة إنسانية تعبر عن مدى حرصه على التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

 وتأتي حملة التبرع بالدم بالتزامن مع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها نقابة المحامين، اليوم الإثنين، للتنديد بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

 وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا من جانب كافة المحامين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، في مشهد يبرهن على أن الشعب المصري دائمًا سند للشعب الفلسطيني، وتستمر الحملة في استقبال المتبرعين بالدم على مدار الأيام القادمة.

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