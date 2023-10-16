رحيل سوزان سومرز نجمة مسلسل Three’s company

رحلت عن عالمنا النجمة العالمية سوزان سومرز، نجمة مسلسل Three’s company ،عن عمر يناهز 76عامًا، قبل يوم واحد فقط من الاحتفال بعيد ميلادها، وذلك بعد معركة قوية طوبة خاضتها لمدة 23 عامًا في ألم.

أعلن خبروفاة النجمة العالمية سوزان سومرز، وكيل أعمالها كوري هاي ببيان جاء فيه: "رحلت سوزان سومرز بسلام في الساعات الأولى من صباح 15 أكتوبر داخل منزلها بعد معركة طويلة مع أحد أشرس أشكال السرطان، سرطان الثدي، الذي رافقها لأكثر من 23 عاماً".

وأوضح أن عائلتها كانت تخطط للاحتفال بعيد ميلادها، إلا أنهم سيحتفلون بحياتها الاستئنائية بدلاً من ذلك، مشيرا إلى أن عائلتها يشكرون ملايين المعجبين والمتابعين الذين أحبوها كثيرًا.

وكانت سوزان محاطة بزوجها آلان هامل وابنها بروس وعائلتها القريبة، وبينت المعلومات أنها توفيت في منزلها الجديد في بالم سبرينغز أثناء نومها وكان زوجها بجانبها.

أما بالنسبة إلى إجراءات الدفن، سيقام دفن عائلي خاص هذا الأسبوع، على أن يتبعه إقامة نصب تذكاري لها الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه وكيلها الإعلاني لوسائل إعلامية.

بدأت رحلة سوزان سومرز مع السرطان منذ عام 2000م، وكانت تعاني وقتها من سرطان الجلدـ وتطور الأمر إلى سرطان الثدي.

وأعلنت سوزان سومرز شفاءها من مرض سرطان الثدي، إلا أنها لم تلبث قليلاً لتعود في يوليو الماضي لتعلن عودته من جديد، لتظل تحارب لحين انتهاء حياتها.

سوزان سوموز هي ممثلة أمريكية، كما لديها العديد من المؤلفات، وحصلت سوزان سومرز على شهرتها الأكبر من خلال مسلسل "Three’s Company" الذي بث في الفترة من 1977 إلى 1984م، لكن مشاركتها في المسلسل انتهت في عام 1981م.