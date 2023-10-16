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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين ببني مزار

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا بقيادة ياسر بخيت وكيل الوزارة ، أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية ، استهدفت توقيع الكشف الطبي ، لــ  84 مريضا،  ضمن المرضى غير القادرين .

 

وذلك بقري ابو جرح ، وصفط ابوجرج،  وشمس الدين ، والشيخ عطا، بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حيث قامت القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى ، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

 

واكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا  ، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة ، يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة ، إلى الأهالي فى القرى الأكثر احتياجا ، ويعمل على الإكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى بالقرى ، ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان  ، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة ، بالاضافة،  إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، ووصولًا الى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب ، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة بالمجان .

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالإهتمام الذي توليه مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، تحت قيادة وكيل الوزارة ياسر بخيت لمختلف الطبقات الإجتماعية ، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة ، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية ، وإطلاقها للعديد من المبادرات ، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية ، وتحقيق الرضا بين المواطنين  .

وأوضح ، أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة ، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية ، على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين

الجريدة الورقية