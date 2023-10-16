تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين ببني مزار

تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا بقيادة ياسر بخيت وكيل الوزارة ، أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية ، استهدفت توقيع الكشف الطبي ، لــ 84 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين .

وذلك بقري ابو جرح ، وصفط ابوجرج، وشمس الدين ، والشيخ عطا، بمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ، وذلك تنفيذأ لتعليمات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، حيث قامت القافلة الطبية والعلاجية المجانية ، بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى ، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من ، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

واكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا ، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة ، يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة ، إلى الأهالي فى القرى الأكثر احتياجا ، ويعمل على الإكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى بالقرى ، ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان ، مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة ، بالاضافة، إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة ، بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء ، مرورًا بجراحات الشبكية ، ووصولًا الى زرع القرنية ، وجميع عمليات القلب ، وتسليم الأجهزة التعويضية ، وتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة بالمجان .

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالإهتمام الذي توليه مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، تحت قيادة وكيل الوزارة ياسر بخيت لمختلف الطبقات الإجتماعية ، والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة ، خاصة ما تقوم به في برامج الحماية إلاجتماعية ، وإطلاقها للعديد من المبادرات ، وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية ، وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح ، أن الجمعية بمحافظة المنيا ، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها ، بجانب تنمية القرى الفقيرة ، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات ، والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة ، من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة ، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة ، كذلك توزيع المساعدات الموسمية ، على شرائح غير القادرين فى المحافظة ، من شنطة رمضان وبطاطين