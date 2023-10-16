هل أكل الأطعمة الحارة يسبب قرحة المعدة؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

أثبتت دراسة علمية حديثة أن تناول الأطعمة الحارة لا يمكن أن يسبب التهابات المعدة والجهاز الهضمي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لالتهاب المعدة والقرحة هو بكتيريا ضارة تسمى هيليكوباكتر بيلوري.

تأثير تناول الأطعمة الحارة على المعدة

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، على الرغم من اعتقاد البعض بأن تناول الأطعمة الحارة يسبب التهابات في الجهاز الهضمي، إلا أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة يوميًا نادرًا ما يشكون من آلام في المعدة.

تأثير تناول الأطعمة الحارة على المعدة

في الوقت نفسه، أثبتت نتائج الدراسات العلمية الأخيرة، أن بعض أنواع الفلفل تكبح نشاط هذه البكتيريا، ولكن مع ذلك إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي فعليه عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها قد تزيد من حدة هذا الإلتهاب.

وبحسب الأطباء، فإن التهاب المعدة هو التهاب الغشاء المخاطي للمعدة، الذي يؤدي إلى اضطراب وظائفها، وغالبًا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة من عدم الراحة والألم.

وبالإضافة إلى ذلك، يُهضم الطعام في حالة التهاب المعدة بصورة سيئة، ونتيجة لذلك، لا يتم امتصاص المواد المفيدة من الأطعمة التي يتناولها المصاب.