طبيبة توضح أسباب تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3

أوضحت خبيرة التغذية سفيتلانا فوس سبب ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3.

وبحسب أحد المتخصصين، تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية في النظام الغذائي للإنسان، لإنها تدعم صحة الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، وتقلل من الالتهابات، وتقوي جهاز المناعة، وتعزز النمو الجسدي والعقلي الطبيعي للطفل، كما تضمن صحة وجمال البشرة والشعر والأظافر.

ولا يمكن لأوميجا 3 وحدها أن تمنع تطور مشاكل الأوعية الدموية: النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأوضحت الخبيرة أن لها تأثير إيجابي على عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية فهي تقلل مستويات الدهون الثلاثية وترفع نسبة الكولسترول "الجيد"، مما يقلل من مستوى ارتفاع ضغط الدم في ارتفاع ضغط الدم.

وبما أن أحماض أوميجا 3 لا يتم تصنيعها في الجسم من تلقاء نفسها، فمن الضروري إثراء النظام الغذائي بمصادرها. تشمل هذه المجموعة من الأحماض الدهنية ما يلي:

حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الموجود في الزيوت النباتية من الكتان والزنجبيل والأرز وفول الصويا والمكسرات والبذور المختلفة، وكذلك في الدهون الحيوانية - الدجاج والحليب والأسماك؛ وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، ومصدرهما المأكولات البحرية فقط، والأسماك البحرية الدهنية والأعشاب البحرية.