نقيب الصحفيين: الإعلام الغربي ينتصر للجُناة على حساب الضحية

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لكل من ينتصر للضعيف لكل من يريد أن ينتصر للعدل في هذا العالم، موضحًا أن الإعلام الغربي ينتصر للجناة على حساب الضحية.

وأضاف البلشي، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الصحفيين لرصد وقائع انحياز الإعلام الغربى فى تغطية العدوان على غزة، أن النقابة تستنكر التغطيات المنحازة للإعلام الغربي، وتدعو الصحف العربية لمعادلة نقل ما تقترفه الصحافة الغربية ضد أصحاب الحق، فلابد أن نكون حريصين على الوقوف مع الحق وإعلاء قيمة المقاومة ضد أي محتل.

وذكر البلشي، أنه منذ بداية أزمة العدوان العنجهي رأينا وجه آخر لكل القيم التي سمعناها في الوقت السابق، فرأينا إنكارًا للحقيقة، لذا فكان لابد أن نقف للدفاع عن الحقيقة، وهنا جاء ذور نقابة الصحفيين المصرية منذ اللحظة الأولى للتعبير عن الحقيقة، موضحًا أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى لذا كان لابد أن نقف انتصارا لقضية شعب محتل لحقنا، فمن حق كل شخص في العالم أن يرى الحقيقة.

وأشار البلشي إلى أنه منذ اللحظة الأولى، وجدنا انحياز سافر للاعلام الغربي الذي انحاز للجناة، وتبنى رواية الاحتلال مما ضيق الخناق على رواية الضحية والشعب الفلسطيني في التناول.

وتوجه نقيب الصحفيين، ببالغ الشكر للخروج بهذا اليوم، موضحًا أنه كانت هناك لجنة مُشكلة من العديد من الصحفيين يعملون ليلا ونهارا لرصد الحقيقة.