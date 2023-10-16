جامعة الفيوم توافق على برنامج سلامة وجودة تصنيع الاغذية

عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب فى جامعة الفيوم جلستة برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية أعضاء المجلس وذلك اليوم الإثنين .

صرَّح الدكتور محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش قرار كلية الزراعة رقم ٤٨٣ بشأن الموافقة على إنشاء برنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات).

وكذلك أحاط المجلس علمًا بقرار مجلس جامعة الفيوم بخصوص المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب رقم ٢٠٣.

ومن جهه اخرى تشارك كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بالملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين الذي يُعقد بجامعة صُحار-سلطنة عُمان خلال الفترة من 11 الى 15 نوفمبر القادم ببحث للطالبة أمنية خالد طلب بعنوان (آليات تعزيز الجامعات العربية للاقتصاد الأخضر، نحو رؤية استشرافة) وتأتي مشاركة الطالبة تحت إشراف الدكتورة بسمة عبد اللطيف، والدكتورة حنان طنطاوي. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد الكلية، و الدكتور يوسف عبدالحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد حسنى عميد الكلية أن هذا البحث هو الوحيد الفائز باسم جامعة الفيوم ضمن ٣٦ بحثًا علميًّا على مستوى الوطن العربي، حيث وصل البحث للتصفيات النهائية بالملتقى الطلابى.

وأشار أن هذا الملتقى يعد فرصة حقيقة للطلبة كي يطرحوا فيه ما يجول في خواطرهم من خلال تقديمهم لأبحاث متنوعة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية بل ويتعدى ذلك إلى بحوث تظهر فيها إبداعاتهم الأدبية والفنية.

وأوضح الدكتور يوسف عبد الحميد أن هذه الملتقيات تعمل على تطوير مهارات الطلبة في البحث والكتابة ومنحهم فرصة الاطلاع على إنجازات الطلبة الآخرين من الجامعات العربية، كما تسهم فى صقل شخصياتهم من حيث القدرة على العمل الفردي أو الجماعي، وكذلك التواصل مع الأخرين.

5

45