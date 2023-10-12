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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

انطلاق معرض الدراسة باليابان في جامعة حلوان (صور)

معرض جامعة حلوان
معرض جامعة حلوان

استضافت جامعة حلوان ممثلي جامعة كيوشو اليابانية والسفارة اليابانية والمؤسسات اليابانية بالقاهرة من خلال كلية الصيدلة بالجامعة. 

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ونظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان معرض الدراسة باليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا، الذي عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

وافتتح المعرض الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان وبحضور الدكتور تامر نصر المدير الإقليمي لجامعة كيوشو بالقاهرة. 

جامعة حلوان تهتم بالتعاون مع اليابان

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهمية التي توليها الجامعة إلى التعاون مع الجامعات الدولية وبخاصة الجامعات اليابانية وأهمية العمل على نقل التكنولوجيا من خلال التعاون البحثي المشترك بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين، مشددا على حرص الجامعة على رفع الوعي لأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وألقي عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان كلمة رحب فيها بالضيوف من المؤسسات اليابانية المشاركة في المعرض، والمدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر. 

ونوه عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان بأن هذا اللقاء يهدف لتقديم معلومات عن الدراسة في الجامعات اليابانية وبرامج الدراسة المتاحة باللغة الإنجليزية هناك، بالإضافة إلى المنح الدراسية للطلاب المصريين، والتى تستهدف الهيئة المعاونة الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراة وأعضاء هيئة التدريس الراغبين فى السفر لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة، بالإضافة إلى الطلاب المتميزين في السنوات النهائية وذلك انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر. 

وشارك في المعرض الدكتور اوكي يوتاروه مدير برنامج J-MENA وتحدث عن البرامج الدراسية المتاحة في اليابان باللغة اليابانية، وايتو تشوفومي الملحق الثقافي في سفارة اليابان وتحدث عن منح ميكست اليابانية، الدكتورة فوكومي مدير مكتب الهيئة اليابانية لترويج العلوم فى القاهرة، وتحدث عن منح الهيئة اليابانية لترويج العلوم. 

وتحدثت الدكتورة تيرانو خبيرة الجايكا ومدير شراكة التعليم المصرية اليابانية في الإدارة المركزية للبعثات وتحدثت عن منح الشراكة المصرية اليابانية، وكذلك تحدث كنتو انديرا المدير المساعد لمكتب مؤسسة اليابان في القاهرة.
 

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