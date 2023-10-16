محافظ القاهرة: جميع أجهزة الدولة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار

خلال جولة تفقدية مفاجئة لعدد من أسواق العاصمة ..

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجهات المختلفة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال خلال جولته لعدد من أسواق العاصمة من بينها مجمعات النيل بحى الزيتون، ومخابز بيع الخبز المدعم، تابع خلالها أسعار السلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع إلى 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25%

وقال محافظ القاهرة أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار الـ 6 أشهر المقبلة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض).

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة .

رافق المحافظ فى جولته د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، والمحاسب/ اشرف سيد محمد رئيس حى الزيتون وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدنى، والسلاسل التجارية لضبط أسعار الأسواق .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع بحضور اللواء إبراهيم عب الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الاحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع وضبط الاسواق والقيام بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع .

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة فى نشر منافذ "المواطن أولًا" والتى كان لها دورًا ملموسًا فى ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية .