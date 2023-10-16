كيفية تحضير سندويش شاورما تركي

تعد الشاورما من أبرز الأكلات المحبب لدى الصغار والكبار لمذاقها الشهي وتنوع أصنافها وطريقة تحضيرها.

وتفضل الأمهات تحضير الوجبات المفضله لدى أفراد أسرتها بين حين لآخر وتحتل الشاورما اللحم أو الدجاج مكانة خاصة في البيوت المصرية.

وبخطوات سهلة وعلى خطى أشهر الشيفات نقدم لكٍ طريقة تحضير الشاورما التركية في السطور التالية.

المقادير

- لتحضير التتبيلة :

صدر الدجاج : كيلو

زيت الزيتون : ربع كوب

لبن زبادي : نصف كوب

كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة ونصف

الكمون : ملعقة كبيرة

بابريكا : ملعقة كبيرة

الفلفل الاحمر الحار : ملعقة صغيرة

بودرة البصل : ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

معجون الطماطم : ملعقتان صغيرتان ونصف

ملح : ملعقة صغيرة ونصف

عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخبز العربي : 4 أرغفة

- خس : كوب

- طماطم : 2 حبة (متوسط مقطّعة إلى شرائح)

- البصل : 1 حبة (كبير مقطّع إلى شرائح)

طريقة التحضير

ضعي اللبن الزبادي، والكزبرة، والكمون، والبابريكا، والفلفل الأحمر الحار، وبودرة البصل، والفلفل الأسود، ومعجون الطماطم، والملح، وعصير الليمون الحامض، وزيت الزيتون في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

أضيفي صدور الدجاج إلى مزيج التتبيلة وقلبي حتى تتداخل، ثم غطّي الوعاء وأدخليه إلى الثلاجة لحوالي 12 ساعة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

أخرجي صدور الدجاج من التتبيلة وشكّيها في أعواد خشبية.

ضعي أعواد الدجاج على صينية فرن، واسكبي نصف كمية زيت الزيتون على قطع الدجاج.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، ثم أخرجي الصينية واقلبي الدجاج وأضيفي كمية زيت الزيتون المتبقية، ثم أعيدي الصينية إلى الفرن لمدة 30 دقيقة إضافية حتى يتحمر الدجاج.

قطّعي الدجاج إلى شرائح.

ادهني أرغفة الخبز بالمثومة، ووزعي شرائح الدجاج في الخبز، ثم وزعي الخس والطماطم والبصل، ولفّي الخبز على شكل رولات وقدمي الشاورما ساخنة.