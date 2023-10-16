الذهب الأحمر في أسيوط جاهز للتصدير .. كيلو الرمان بـ 9 جنيهات

يستمر موسم حصاد الرمان في مراكز البداري وساحل سليم وصدفا في محافظة أسيوط، حيث يزرع المزارعون هذا الفاكهة اللذيذة على مساحة تقدر بحوالي 20 ألف فدان.

ويتم تقسيم الرمان في أسيوط إلى ثلاث درجات رئيسية، وهي الدرجة الأوروبية والدرجة الروسية والدرجة العربية، وتختلف الأسعار ومعايير الجودة بين هذه الدرجات التصديرية المختلفة إذ يتم تصنيف جودة الثمار حسب حجمها ونضجها.

أسعار رمان أسيوط للتصدير

ساهم ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري هذا العام في زيادة فرص التصدير وزيادة العائد على المزارعين. تتراوح أسعار الرمان للتصدير إلى دول أوروبا وروسيا ودول الخليج ما بين 10 و19 جنيهًا.

أسعار رمان أسيوط للمواطن

وعلى الرغم من زيادة عوائد التصدير، إلا أن أسعار الرمان في السوق المحلية للمواطنين فإن سعر بيع الرمان يتراوح ما بين 9 و12 جنيهًا للكيلو الواحد هذا العام، ويعتبر هذا السعر مرتفعًا بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص، لكن يجب مراعاة أن الرمان يعتبر فاكهة فاخرة وذات قيمة غذائية عالية، بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرمان فوائد صحية عديدة ويحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المحلية.

ويعد قطاع الرمان في أسيوط من القطاعات الزراعية الرئيسية والمهمة في المحافظة، إذ يدر على المزارعين دخلاً جيدًا، ويعمل المزارعون جاهدين طوال العام لزراعة الرمان ورعايتها حتى تنضج ويمكن حصادها، وينتجون رمانًا ذي جودة عالية يتم استيراده وتصديره إلى العديد من البلدان.

ومن المتوقع أن يستمر قطاع الرمان في النمو والتوسع في السنوات القادمة، خاصةً مع زيادة الطلب المحلي والعالمي على هذه الفاكهة اللذيذة، ويجب على المزارعين وصغار المزارعين أن يستفيدوا من هذه الفرصة لتحقيق أقصى استفادة من محاصيلهم وزيادة دخولهم الشخصية.

ويظل قطاع الرمان في أسيوط يزدهر ويعد واحدًا من أهم أنواع المحاصيل الزراعية في المنطقة، وبفضل جودة المنتج والمساحة الكبيرة المزروعة، تستمر صادرات الرمان في الارتفاع، مما يوفر فرصًا اقتصادية قوية للمزارعين والمجتمع المحلي.

وبجهود المزارعين ودعمهم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة المتقدمة، يأمل مزارعو محافظة أسيوط في تعزيز صناعة الرمان وزيادة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية في المستقبل.