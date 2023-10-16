كلاكيت تاني مرة.. "إجازة وضع" تجمع ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح

يستعد كل من النجم محمد ممدوح والنجمة ريهام عبد الغفور لبطولة مسلسل جديد، تحت عنوان "إجازة وضع" ،ومن المفترض أن يعرض في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

إذا كشفت الشركة المنتجة للمسلسل عن تعاقد النجم محمد ممدوح، والنجمة ريهام عبد الغفور، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل، ليبدأ تصوير المسلسل في آخر نوفمبر المقبل.

ويذكر أن شارك النجم محمد ممدوح النجمة ريهام عبد اغفور في أكثر من عمل درامي سابق،وكان آخر تعاون بينهم مسلسل رشيد ، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل "رشيد"

يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح، وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح، وتأليف وسام صبري.

قصة مسلسل "رشيد"

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقرب أصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل "رشيد" نشرت ملصقات الدعاية الرسمية منذ عدة أيام لمسلسل “رشيد” الذي يعرض ضمن دراما رمضان 2023، وظهرت خلالها ريهام عبدالغفور بإطلالة مختلفة، بينما ظهر محمد ممدوح بإطلالة جديدة بشخصيتين على الملصق، الأمر الذي جعل المتابعين يتوقعون ظهوره بشخصيتين في أحداث المسلسل.



وعلى مستوى السينما، يعرض لـ محمد ممدوح في الفترة الحالية فيلم وش في وش، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في السينمات، تأليف وإخراج خالد الحلفاوي ويشارك فيه كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، سلوى محمد علي، وآخرين، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي وسلط الضوء على المشاكل الزوجية التي تزداد بسبب تدخل الأهالي.

وتنتظر ريهام خلال الفترة القادمة عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لعرضه بعد تأجيله أكثر من مرة.