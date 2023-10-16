الصحة العالمية: نواصل جهودنا المكثفة لتوصيل المساعدات والإمدادات إلى غزة

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، اليوم الإثنين، أن المنظمة تواصل تكثيف جهودها لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة .

وقال ليندماير في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم إن المنظمة تواصل بذل جهودها لإيصال المساعدات والإمدادات وخاصة الطبية إلى قطاع غزة، مضيفا أن المجتمع الدولي بأسره يطالب بضرورة توصيل المياه إلى القطاع وفتح المعابر لتوصيل المساعدات .

وأضاف ليندماير أن "حتى الآن لم تصل إلينا أي تأكيدات عن حرية حركة الأطقم الطبية" ، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت عدة تقارير بشأن خروج الكثير من المستشفيات من الخدمة.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية من خطورة انتشار الأوبئة والأمراض بسبب عدم وجود أماكن لاستقبال جثث الضحايا في المستشفيات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وفي سياق متصل كشف مسئول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يفكر في القيام بزيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة ولكن لم يتم تحديد التفاصيل، أو الانتهاء من الأمر.

ووصف المصدر - حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتيد برس عبر موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين هذه الزيارة بأنها ستكون رمزا قويا للتعاطف والدعم مع إسرائيل في أعقاب هجوم حماس (على حد وصفه).

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتيح الفرصة لبايدن ليؤكد شخصيا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة تقف بثبات خلفهم لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة إلى إشعال فتيل حرب أوسع نطاقا ذات عواقب إنسانية مدمرة.

ونوهت الوكالة في الوقت ذاته بأنه يمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية من جانب الراعي الرئيسي لحماس، وهي إيران، أو من المحتمل أن تعتبره الدول العربية بمثابة غض للطرف عن الأوضاع مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأشارت أسوشيتيد برس إلى أن المسؤول لم يتمكن من مناقشة المداولات الداخلية علنا حول السفر الرئاسي المحتمل، وتحدث إلى الوكالة شريطة عدم الكشف عن هويته.

ووفقا للوكالة فإنه في غضون ذلك، سمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات للعملية العسكرية الإسرائيلية من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى مصر ، وبعد القاهرة سافر إلى الأردن وخطط للعودة إلى إسرائيل يوم الاثنين حاملاً إلى القادة الإسرائيليين التعليقات التي تلقاها خلال سلسلة من الاجتماعات مع القادة في جميع أنحاء العالم العربي.