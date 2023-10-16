فلسطين :عودة إمدادات المياه لقطاع غزة أكاذيب

نفى رئيس سلطة المياه الفلسطينية أنباء تزويد قطاع غزة بالمياه ويؤكد أنها افتراءات وأكاذيب.

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه تمت إعادة تشغيل ماسورة مياه في جنوب غزة، موضحا ان الفلسطينيون في غزة يستحقون الكرامة والسلامة والأمن، مضيفا : البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا .

فيما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بما يجري في غزة وسط معاناة كبيرة نتيجة الهجمات الحالية.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفاد كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة .. قائلا : "إن شبح الموت يخيم على غزة ، إن الآلاف سيموتون.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة البث الإسرائيلية،امس الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه تمت إعادة تشغيل ماسورة مياه في جنوب غزة، موضحا ان الفلسطينيون في غزة يستحقون الكرامة والسلامة والأمن، مضيفا : البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا بين إسرائيل وحماس وتدخلا إيرانيا محتملا.

فيما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بما يجري في غزة وسط معاناة كبيرة نتيجة الهجمات الحالية.