جامعة حلوان تناقش تطبيقات النانو تكنولوجى فى العلوم

نطمت كلية الاقتصاد المنزلى في جامعة حلوان الندوة العلمية التثقيفية المتخصصة تحت عنوان "النانو تكنولوجى وتطبيقاته فى العلوم فى ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد شعبان منسق الندوة ومدير وحدة نقطة اتصال نادي ريادة الأعمال بالكلية.

وحضر الندوة الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة إيناس ماهر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أهداف ندوة جامعة حلوان

ندوة بجامعة حلوان

استهدفت الندوة التعريف بالنانو تكنولوجى وارتباطها بالعلوم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى المتمثلة فى سبعة اهداف هى (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار).

وحاضرت فى الندوة الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

وتناولت الندوة التعريف والنشأة التاريخية بالنانو تكنولوجى وتطوره، وكذلك تطبيقاته في المجالات المختلفة مثل (تطبيقات النانو تكنولوجى فى الالكترونيات، الخلايا الشمسية، مجال الكيمياء، مجال الزراعة والغذاء، الطب، الصناعة وتشمل النسيج والجلود، الفضاء، تنقية الهواء، مجال الطاقة، مجال الفيزياء).

دور جامعة حلوان في القضايا التنموية

وأكد الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحث العلمي، على دور قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان فى نشر المفاهيم الحديثة للبحث العلمى مثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

وأثنى نائب رئيس جامعة حلوان على اختيار موضوع الندوة واهميته فى الربط بين النانو تكنولوجى والتخصصات المختلفة بصفة عامة و بكلية الاقتصاد المنزلى بصفة خاصة.

وتحدث عميد كلية الاقتصاد المنزلي عن دور جامعة حلوان في ضرورة إتاحة المعلومات للمجتمع الجامعي وخصوصا في القضايا التنموية حتى يقف الجميع على حجم الإنجاز في كافة القطاعات وبالأخص في قطاع التعليم والبحث العلمي، وهنا نناقش قضية من أهم القضايا العلمية الحديثة وهم الاستخدام الأمثل للنانوتكنولوجي في تطوير كافة مناحي العلوم لكي يعود بالفائدة العظيمة على وطننا الحبيب.

واختتمت الندوة بالرد على الاستفسارات من خلال التفاعل الكبير للحضور، وفى الختام تم تكريم الدكتورة رباب الشريف.