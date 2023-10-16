القاهرة الإخبارية: مصر تنفي التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة

نفى مصدر مصري، التوصل إلى اتفاق للتهدئة في قطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات الإنسانية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين.

وكانت قد انتشرت أنباء عن دخول هدنة إنسانية في غزة حيز التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

فيما قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى منذ بداية التصعيد على غزة، إلى فتح معبر رفع ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كميات كبيرة من المساعدات في العريش

وأضاف أن جرى تجميع كميات كبيرة من المساعدات في العريش ويجري التنسيق مع الأمم المتحدة والأونروا والصليب الأحمر لدخولها إلى قطاع غزة.

وتابع: "حتى الآن لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي موقف يؤتي بإمكان فتح معبر رفح من ناحية غزة أو السماح بدخول المساعدات أو خروج الأجانب من هناك".

وأوضح أن الدولة المصرية على أتم استعداد لإدخال المساعدات وخروج مواطني دولة ثالثة، وعمل المعبر بكامل كفاءته ودخول الأشقاء الفلسطينيين للعلاج.