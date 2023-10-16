الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحد سكان غزة يوثق لحظة رعب عاشها خلال القصف الإسرائيلي (فيديو)

أحد سكان غزة يوثق
أحد سكان غزة يوثق لحظة رعب عاشها خلال القصف الإسرائيلي

وثق أحد سكان غزة  لحظة رعب عاشها خلال القصف الإسرائيلي المتواصل.

 

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 وعرضت فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، لحظة توثيق الشاب الفلسطيني القصف الإسرائيلي في تل الهواء.

 

ويظهر الفيديو ارتجاج الستائر والأثاث المنزلي أثناء عملية القصف.

 

 ومنذ السبت قبل الماضي، وتجري الدولة المصرية اتصالات عدة لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني، عقب اشتعال الحرب الضروس بين المقاومة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، التي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى في جيش الاحتلال، فضلًا عن الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين.

 

جهود مصرية لإيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني:

 تحرص مصر على إيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني، حيث كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بالمرور من معبر رفح البري، وقد ظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.

 

 ورفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وقد أكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة في فلسطين.

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