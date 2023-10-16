إسرائيل أبلغت 155 عائلة باختطاف أبنائهم في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.

قال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 2670 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9600.

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة آخرين، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين "إن استهداف إسرائيل المتعمد والعشوائي وغير المتناسب للمدنيين في غزة يتعارض مع جميع معايير الكياسة ويشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي".

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية أن بيان رئيس الوزراء يأتي بعد يوم من انتقاد وزير خارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني لإسرائيل "لارتكابها إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين .. قائلا "إن الوضع الخطير ينبع من سبعة عقود من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية".

وأضاف كاكار "تشعر باكستان بقلق عميق إزاء العنف المستمر والخسائر في الأرواح في غزة ، إننا نقف متضامنين مع الشعب الفلسطيني المضطهد وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة".. لافتا إلى الاحتلال القسري وغير القانوني للأراضي الفلسطينية والسياسات القمعية ضد شعبها.

وقال : "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك فورا لفتح ممرات إنسانية آمنة وغير مقيدة لنقل إمدادات الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة المحاصرة"..مؤكدا أن باكستان تنسق بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها بشأن "الوضع المتدهور" في غزة.