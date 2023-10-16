وقفة للمحامين للتنديد بمجاز إسرائيل ضد الفلسطينيين

نظمت نقابة المحامين اليوم الاثنين وقفة احتجاجية داخل مقر النقابة العامة برمسيس احتجاجا على المجازر الاسرائيلية ضد الفلسطينيين .

وتجمع عدد من اعضاء مجلس نقابة المحامين وسط هتافات المحامين " النقابة بتقولها قوية احنا ضد الصهيونية ".

وقال محمد ابراهيم القائم باعمال محامين اسكندرية ان وقفة اليوم هى تعبيرا عن رفض جموح المحامين للمجازر ضد الفلسطينيين وضد صمت المجتمع الدولى على ما يحدث وعلى اتحاد المحامين العرب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام المحاكم الجنائية الدولية "

وقال ابو بكر الضو الامين العام المساعد بنقابة المحامين ان ما يحدث هو اقل شيء يقدم من النقابة اتجاه الشعب الفلسطينى وهو موقف مشرف للنقابة وبناء على اجتماع النقيب امس قررنا تنظيم تلك الوقفة تعبيرا عن رفض المحازر

مخاطبة وزارة الصحة للتبرع بالدم ومخاطبه اتحاد المحامين العرب لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجازر .

وقال محمد راضى مسعود رئيس لجنة الفكر القانونى بنقابة المحامين ان الوقفة تجمع جميع الاطياف من كافة الجبهات السياسية وغير السياسية بنقابة المحامين والتحف الجميع ببعضهم مرددين القدس والاقصى بيتنا وسيعود البيت لاهلة وطالبوا بفك الحصار عن اهل غزة منددين بالارهاب الاسرائيلى الذى يقتل الاطفال والرضع وصمت الدول الغربية فى حين وقفت الشعوب لنصره اهالى غزة "ونددوا بمناصرة امريكا للكيان الصهيونى لمناصرته ضد العزل والمدنيين والرضع

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