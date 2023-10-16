الإثنين 16 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قوافل المساعدات تنتظر فتح معبر رفح للوصول إلى غزة (فيديو)

قوافل المساعدات تنتظر
قوافل المساعدات تنتظر فتح معبر رفح

تنتظر قوافل المساعدات دخول قطاع غزة عبر معبر رفح بعد الاتفاق على فتحه وسط أنباء عن هدنة بين قوات الاحتلال والمقاومة.

txt

العربية: هدنة بين المقاومة والاحتلال في جنوب غزة

txt

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنا مع تداعيات الأزمة في غزة

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، اصطفاف عشرات الشاحنات في العريش بانتظار الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.

ومنذ السبت قبل الماضي، وتجري الدولة المصرية اتصالات عديدة لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني، عقب اشتعال الحرب الضروس بين المقاومة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، والتي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى في جيش الاحتلال، فضلا عن الشهداء من الأشقاء الفلسطنيين.

جهود مصرية لإيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني

وتحرص مصر على إيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني، حيث كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بالمرور من معبر رفح البري، وقد ظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.

ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وقد أكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة في فلسطين.

مواد متعلقة

العربية: هدنة بين المقاومة والاحتلال في جنوب غزة

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات تزامنا مع تداعيات الأزمة في غزة

الهلال الأحمر يكشف حقيقة تبرع محمد صلاح لأهالي غزة (فيديو)

الرئاسة: مصر على أتم الاستعداد لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وننتظر التنسيق

الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة

مصطفى بكري: جبهة حرب غزة قد تتسع.. والروس يتوعدون

أونروا: كارثة إنسانية غير مسبوقة تشهدها غزة

إسرائيل تعتزم نزوح 600 ألف فلسطيني إلى جنوب غزة
الجريدة الورقية