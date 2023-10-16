قوافل المساعدات تنتظر فتح معبر رفح للوصول إلى غزة (فيديو)

تنتظر قوافل المساعدات دخول قطاع غزة عبر معبر رفح بعد الاتفاق على فتحه وسط أنباء عن هدنة بين قوات الاحتلال والمقاومة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، اصطفاف عشرات الشاحنات في العريش بانتظار الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.

ومنذ السبت قبل الماضي، وتجري الدولة المصرية اتصالات عديدة لدعم مسار التهدئة في الداخل الفلسطيني، عقب اشتعال الحرب الضروس بين المقاومة الفلسطينية، والجيش الإسرائيلي، والتي خلفت عددًا كبيرًا من القتلى في جيش الاحتلال، فضلا عن الشهداء من الأشقاء الفلسطنيين.

جهود مصرية لإيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني

وتحرص مصر على إيصال المساعدات لأهالي غزة في الداخل الفلسطيني، حيث كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بالمرور من معبر رفح البري، وقد ظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا.

ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وقد أكدت المصادر أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة في فلسطين.