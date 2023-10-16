الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

العربية: هدنة بين المقاومة والاحتلال في جنوب غزة

قصف غزة
قصف غزة

دخلت هدنة إنسانية في غزة حيز التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة، على رأس الساعة، فيما نفت حماس علمها بالهدنة، وفق نبأ عاجل نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين.

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الأمم المتحدة تدعو لإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة

والهدنة المتفق عليها تتعلق بجنوب غزة فقط، إذ جرى إطلاق رشقات صاروخية جديدة باتجاه غلاف غزة تزامنا مع بدء سريان الهدنة الإنسانية المفترضة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة.

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وناشد غوتيريش في بيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن دون شروط، كما ناشد إسرائيل إتاحة وصول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة على نحو سريع ودون عوائق.

كما حذر الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية اليوم الأحد من أن اجتياحاً برياً إسرائيلياً لقطاع غزة "قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة".

وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة".

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