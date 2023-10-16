المنتخب الأولمبي ضيفًا على أوزبكستان وديًا .. اليوم

في مواجهة ودية تقام بالعاصمة الأوزبكية طشقند ، يحل المنتخب الأولمبي ضيفًا على نظيره أوزبكستان في تمام الخامسة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة مواجهات المنتخب الأولمبي الودية ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 .



كان المنتخب الأوليمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي، قد خاض أولى تجاربه الودية أمام روسيا للمحليين وتعادل فيها بنتيجة 1- 1 ثم تجربة ثانية نظيره الروسي بهدفين مقابل هدف .

ثم خاض ودية أخرى مع المنتخب الأردني الأوليمبي ، شهدت الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأسفر الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الأولمبي وأوزباكستان ، عن ارتداء المنتخب الأوليمبي للتيشيرت الأحمر والشورت والجورب الاسود بينما يرتدى أوزبكستان التيشيرت الأزرق والشورت والجورب الابيض .

مصر والجزائر ..

وعلى صعيد المنتخب الوطني الأول ، ومع دقات السابعة من مساء اليوم الإثنين ، يواجه منتخب الفراعنة نظيره الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات ، على هامش معسكر مصر الدولي المقامة فعالياته بمدينة العين وتختتم غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1.

كان معسكر المنتخب الوطني ، قد بدأت فعالياته الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن يختتم غدًا الثلاثاء 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتان أمام زامبيا اليوم وأمام الجزائر 17 من الشهر ذاته.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني في المعسكر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.