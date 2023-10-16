دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية تستهدف حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية يأتي في توقيت مهم للغاية ولاسيما في ضةء الاوضاع الراهنة التي تشهدها فلسطين وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك الوصول إلى حل سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

حل نهائي للقضية الفلسطينية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، عدم وجود حل نهائي للقضية الفلسطينية يؤدي إلى تداعيات سلبية من فترة إلى أخرى واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن دعوة مصر لاستضافة قمة دولية إقليمية يؤكد أن مصر تتحرك لايقاف التداعيات الخطيرة التي تحدث في غزة والعدوان الهمجي من جانب إسرائيل والجرائم التي ترتكبا بحق المدنيين وهمو مخالف للاعراف والقوانين الدولية.

قمة إقليمية دولية

وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذا لم يحدث سلام عادل وشامل سنرى الفوضى المفرطة من العنف التي تقوم به اسرائيل، وبالتالي فإن هدف القمة الدولية الوصول لحل نهائي، لافتًا إلى أن ما يحدث في غزة من تدمير شامل وعمليات للتهجير القسري وعنف مفرط ليس له مثيل في المواجهات الفلسطينية الاسرائيلية.

أمن مصر خط أحمر

شددت مصر على أن أمنها خط أحمر ولا تهاون في حمايته، ووجهت الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع مجلس الامن القومي برئاسة الرئيس السيسي بالامس.

استعرض الاجتماع أيضًا إبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.