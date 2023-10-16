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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الفيوم تفوز بالمركز الثالث جمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

الأخصائي المثالي
الأخصائي المثالي

 

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للمكتبات، مسابقة الاخصائي المثالي مكتبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022م

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

المركز الثالث 

 فاز أسامة عماد فاروق ، مدرسة سمارت للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي المثالي مكتبات - مرحلة ابتدائية

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة الي  أسامةعماد ، وقدمت رسالة شكر وتقدير الي  هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وسوزان شيلابي، موجة عام المكتبات ، و آمال حسني موجة أول المكتبات بإدارة شرق الفيوم التعليمية ، وإدارة مدرسة سمارت الخاصة للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة. 


 



 

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