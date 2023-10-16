الفيوم تفوز بالمركز الثالث جمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية - الإدارة العامة للمكتبات، مسابقة الاخصائي المثالي مكتبات المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/2022م

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام المكتبات) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

المركز الثالث

فاز أسامة عماد فاروق ، مدرسة سمارت للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي المثالي مكتبات - مرحلة ابتدائية

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة الي أسامةعماد ، وقدمت رسالة شكر وتقدير الي هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وسوزان شيلابي، موجة عام المكتبات ، و آمال حسني موجة أول المكتبات بإدارة شرق الفيوم التعليمية ، وإدارة مدرسة سمارت الخاصة للغات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.









