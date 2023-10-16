فوز الدكتور محمود جاد بعضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي

وقع اختيار رافائيل ماريانو جروسي أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدكتور محمود جاد رئيس ادارة الأمن النووي بقطاع الضمانات النووية والأمن النووي، بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لشغل عضوية المجموعة الاستشارية للأمن النووي لمدة أربع سنوات سنوات.

وتضم المجموعة الاستشارية للأمن النووي بحد أقصى عدد 18 خبير في مجال الأمن النووي ممن لديهم الخبرة في العمل في الهيئات الرقابية، ومنظمات الدعم الفني، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وتتولى المجموعة الاستشارية تقديم المشورة والتوصيات لأمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالقضايا والسياسات ذات الصلة بالأمن النووي.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور محمود جاد شحاتة عُيِّن رئيسا لإدارة الأمن النووي في 1 فبراير 2018. في عام 2016 حصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية بعد دراسته في كلية العلوم جامعة الأزهر. وشغل منصب مدير مركز دعم الأمن النووي في عام 2015.