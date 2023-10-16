مدير تعليم فرشوط يشهد إحتفالية مدرسة فصول نجع القاضى الإعدادية بانتصارات اكتوبر

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية شمال محافظة قنا، إحتفالية مدرسة فصول نجع القاضى الاعدادية بانتصارات اكتوبر العظيم.

وذلك بحضور كلا من عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية، ومؤمن عبدالموجود فارس رئيس قسم الاتصال السياسى ووحيد الكيلانى رئيس قسم التخطيط والمتابعة بحضور طابور الصباح للفترة المسائية.

و شهد الحفل بعض الفقرات الفنية الاستعراضية لاحتفالات أكتوبر المجيدة نالت استحسان وتفاعل الحاضرين ، وكلمه الأوقاف ممثلة فى الشيخ احمد ابوالمجد عارف متحدثاً عن المولد النبوي الشريف وكلمة أبطال الحرب أكتوبر المجيدة بحضور أبطال النصر الذين شاركوا فى الحرب وتم تكريمهم من قبل مدير الإدارة وتكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة والطلبة المتفوقين .

وقدم "قاصد" كلمته عن الدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحه المصرية في هذه الحرب، وقهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وكيف تم التخطيط لهذه الحرب بعناية شديدة حتي يتمكن الجيش المصري من عبور قناة السويس، واستعادة أرض سيناء الغالية.

كما قدم مدير إدارة فرشوط التعليمية، الشكر والتقدير إلى السيد مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على مجهوداتهم المبذولة اليوم متمنيا أن تحذو جميع مدارس الإدارة حذو المدرسة في ذكري انتصار أكتوبر العظيم .