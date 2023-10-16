مدرب فاركو السابق: زيزو الأفضل بالدوري المصري

أكد البرتغالي برونو روماو المدير الفني السابق لفريق فاركو أن تجربته مع فاركو انتهت سريعا رغم أنها كانت إيجابية جدا من العديد من الجوانب.

وقال روماو في تصريحات تليفزيونية: “ النتائج لم تكن جيدة والمدير الفني هو الذي يتحمل المسئولية في النهائية، وأنا ممتن للجميع في نادي فاركو والجميع عاملني بشكل جيد وكنا كعائلة وأتمنى النجاح لفاركو في المستقبل ”.

وتابع: “ الأداء تطور مع بداية الموسم وحاولنا كثيرا، لكن كان قرار إدارة النادي برحيله وأنا أحترمه، وعدت النادي أن أطور الفريق بالشكل الطبيعي ولكن يوجد أندية كان لديها ميزانيات أكبر ونحن حاولنا بالإمكانيات التي أتيحت لنا ”.

وأردف: “ لاعبي فاركو جيدين ومنهم شباب وأيضا لاعبين يملكون خبرات ولديهم الفرصة للتواجد في المنتخب المصري ”.

وإختار روماو اللاعب الأفضل في الدوري المصري قائلاً: “ أفضل لاعب في الدوري المصري رأيته خلال فترة وجودي ولديه ثبات في المستوى هو أحمد سيد زيزو، ولكن هناك مواهب جيدة أخرى في الدوري المصري ”.

وأتم: “ استمتعت بمواجهة علي ماهر مدرب المصري، أحببت طريقة أدائه، هو يعطي كثيرا للدوري المصري من خلال لاعبيه وأدائه ”.