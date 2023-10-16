إسدال الستار على المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته 30 وإعلان الجوائز



أسدل الستار على فعاليات الدورة الثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي أقيمت على مدار أسبوعين، بقصر ثقافة روض الفرج، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 15 أكتوبر الحالي، تحت رعاية د. نيڨين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث شهد القصر، مساء الأحد، الحفل الختامي وإعلان جوائز المهرجان، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادت قصور الثقافة والإعلاميين.

عمرو البسيوني: أهنئ شباب نوادي المسرح ونستمر في دعم مواهب مصر

قدم عمرو البسيوني رئيس الهيئة، تحيات وزيرة الثقافة للحضور ولشباب نوادي المسرح، مهنئا الفائزين ومعربا عن أمنياته بالتوفيق للجميع في القادم، مؤكدا استمرار هيئة قصور الثقافة في دعم مواهب شباب مصر وكنوزها الإبداعية عبر ما تقدمه من فعاليات متنوعة في المجالات الفنية والثقافية كافة، كما وجه الشكر إلى القائمين على المهرجان، ولجانه، وجميع الزملاء بإدارات الهيئة على جهودهم التي بذلت على مدار فعالياته.

فيما أوضح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية أنه سيتم مكافأة العروض المسرحية الفائزة بالمهرجان وعرضها على مسرح السامر، وتصويرها تصويرا احترافيا لعرضها بمختلف المنصات.

جوائز المهرجان

وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، الذي شارك به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، وجاءت كالتالي:

أولا: جائزة أفضل نص:

المركز الأول: العرض المسرحي "رصد خان" محمد علي إبراهيم، المركز الثقافي بطنطا.

المركز الثاني: العرض المسرحي "خلل قاطع"، سلوى طارق قصر ثقافة الأنفوشي.

ثانيا: جائزة أفضل سينوغرافيا:

المركز الأول ديكور: لبنى الإمام، عن عرضي "مسافر ليل"، "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي

المركز الثاني ديكور: آية عمار عن "صندوق سوناتا"، قصر ثقافة أسيوط.

شهادة تقدير أفضل إضاءة: محمد سعد عن "سجن النساء"، قصر ثقافة شبين الكوم.

شهادة تقدير أفضل أزياء: رامي عادل عن "الوردة والتاج"، قصر ثقافة الأنفوشي.

شهادة تقدير أفضل مكياج: ميرام سعد عن "رصد خان"، المركز الثقافي بطنطا.

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ثالثا: جائزة أفضل ألحان:

المركز الأول: عمر صقر عن "دراما الشحاذين"، قصر ثقافة كفر الشيخ.

المركز الثاني: عصام سمير عن "حريم النار" قصر ثقافة السويس

رابعا: جائزة أفضل ممثل

المركز الأول: عبد الرحمن جميل عن "فتوات بولاق" لقصر ثقافة كفر الشيخ.

المركز الثاني: محمد نجله عن "آخر الشارع" لقصر ثقافة الأنفوشى.

خامسا: جائزة أفضل ممثلة

المركز الأول مناصفة بين مريم مصطفى وجنى أبو زيد، عن "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي.

المركز الثاني مناصفة: دميانة سمير، عن "صندوق سوناتا"، قصر ثقافة أسيوط، وسارة أحمد عن "الأبواق والتوت البرى" لقصر ثقافة غزل المحلة.

شهادة تقدير للممثلة مريم الدسوقي، عن عرض "من القاتل" مركز الجيزة الثقافي.

سادسا: جائزة أفضل مخرج

-درع وشهادات التقدير:

المركز الأول: محمد سالم، عن "اليوم الأخير" لقصر ثقافة الإسماعيلية

المركز الثاني: أحمد علاء، عن "مسافر ليل" لقصر ثقافة الأنفوشي.



- شهادات تقدير

أوصت لجنة التحكيم باعتماد المخرجين التالية أسماؤهم وفقا للترتيب الأبجدي:

أحمد عمارة "كفر الشيخ"، عمر الحسيني "مركز الجيزة الثقافي"، مادونا هاني "قصر ثقافة أسيوط"، محمد بهجت "قصر ثقافة الأنفوشي"، محمد رأفت "قصر ثقافة غزل المحلة"، محمود فايد "المركز الثقافي بطنطا".

سابعا: جائزة أفضل عرض:

المركز الأول: عرض "اليوم الأخير" لقصر ثقافة الإسماعيلية

المركز الثاني: عرض "مسافر ليل" لقصر ثقافة الأنفوشي.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: عرض "أحفاد دافنشي" لقصر ثقافة الأنفوشي.

جائزة أفضل أداء جماعي: عرض "فتوات بولاق" لقصر ثقافة كفر الشيخ.

شهادة تقدير لعرض "من القاتل" لمركز الجيزة الثقافي.

شهادة تقدير لعرض "الأبواق والتوت البرى" لقصر ثقافة غزل المحلة.

وشهد الحفل الختامي تكريم أسماء الفنانين الراحلين بإهدائهم درع الهيئة وشهادات تقدير وهم الفنان الراحل محمد بطاوي تسلمتها زوجته، المخرج الراحل حمدى طلبة وتسلمها أبناؤه.

كما تم تكريم المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المهندس محمد جابر مدير عام المسرح السابق، محمد الشحات مدير قصر ثقافة روض الفرج، كما تم تكريم مؤلف أوبريت الختام الفنان محمد مصطفى، مصمم الاستعراضات محمد العشري، والمخرج محمد طايع.

وكرم المهرجان أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا،

بالإضافة إلى تكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من: د. داليا همام، د. محمد زعيمة، الناقد. عبد الناصر حنفى، الكاتب سعيد حجاج، المخرج حمدى حسين، د. لمياء أنور، المخرج محمد صابر، د. سامية حبيب، الكاتب سامح عثمان، المخرج شاذلي فرح، الناقد أحمد خميس، الكاتب محمود حامد، الناقد محمد مسعد.

كما كرم المهرجان الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان.

إلى جانب تكريم مدربي الورش الفنية التى صاحبت فعاليات المهرجان، وأقيمت بعنوان "البناء الدرامى المغاير فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة" وهم: الكاتب سعيد حجاج، د. أحمد عادل القضابي، الكاتب سامح عثمان، مصمم الديكور حازم شبل، الكاتب شاذلي فرح، المخرج حمدى حسين والمخرج السعيد منسي

قدم الحفل الفنان الشاب ميدو عادل، الذى طلب من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين. وبدأت الفعاليات بأوبريت استعراضي بعنوان "30 سنة نوادي"، كلمات وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد العشري وإخراج محمد طايع.

وتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة "اوسكاريزما" بقيادة المايسترو أحمد نجدي، قدمت خلاله باقة فنية متميزة وسط تفاعل كبير من الحضور.

حضر الحفل قيادات هيئة قصور الثقافة الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، كما شهد الحفل الفنان الكبير حمدي الوزير.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وقدم به 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، بالإضافة للعديد من الندوات النقدية المصاحبة، وصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما أقيمت ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول قدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.