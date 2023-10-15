إسرائيل تعتزم نزوح 600 ألف فلسطيني إلى جنوب غزة

نقلت وسائل إعلام عبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 600 ألف فلسطيني غادروا مناطقهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

فيما نشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر سكان قطاع غزة ينزحون من شمال القطاع إلى جنوبه تفاديا للقصف الإسرائيلي.

وقد أمهل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المنصرم، سكان شمال ووسط قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون شخص، 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تمديد المهلة 6 ساعات إضافية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2670 شخصا.

قالت وزارة الصحة في غزة إن 2670 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 9600في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وعلى الجانب الآخر، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس قبل أسبوع على التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تال هاينريخ خلال مؤتمر صحافي "قُتل أكثر من 1400 شخص واختطف أكثر من 120 إسرائيليا".

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، وهم حوالى 1.1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي البالغ 2.4 مليون نسمة، الرحيل عن ديارهم إلى الجنوب خلال 24 ساعة.

وانتهت المهلة صباح السبت، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه سيشن هجمات مكثفة في هذه المناطق بعد إجلاء السكان منها، غير أن كثيرين منهم رفضوا الرحيل.

وتقول الأمم المتحدة إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم خلال 24 أمر مروع، مشيرة إلى إن القطاع "يتحول إلى حفرة من الجحيم".

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