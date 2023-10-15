عمرة أديب يشيد بتصريحات السيسي القوية بشأن فلسطين.. موقف قوي ومحترم (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي نالت إشادة واسعة من الجميع سواء من مؤيدية أو حتى معارضيه وهو ما يحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأحد أن هناك إجماع على أن موقف مصر من الظأحداث التي تقع في غزة حاليا قوي ومحترم

وتابع عمرو أديب:" من البروتوكول ألا نسمع ما يجري في مثل هذه الاجتماعات لكن تم عرض حديث الرئيس القوي لوزير الخارجية الأمريكية وتحدث بمعلومات وحق عن الأحداث وأكد له أنهم يقومون حاليا بالانتقال من الرد إلى الانتقام"

تصريحات السيسي خلال الاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت منذ سنوات طويلة جدًا منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على القيام بدور إيجابي جدًا جدًا في كل الأزمات التي اشتعلت.



وتابع "السيسي" خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم، أن هناك خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل نتج عنها سقوط مدنيين من الجانبين وأي تأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا، معقبا: "مصر تبذل أقصى جهد لاحتواء الموقف في غزة"

وأشار إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، مستطردًا:"ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عامًا".

وواصل السيسي، أنه: "لا يوجد أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملًا للفلسطينيين"، مضيفًا: "مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى للصراع".

وقال السيسي لبيلنكن في لقائهما الذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، لافتا إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدا، معقبا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي".

وتابع: "ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرا وصعبا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عاما".

وواصل أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدًا، ونحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود، مشددًا على ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة.