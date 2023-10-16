وكيل صحة القليوبية يبحث الاستفادة من الكفاءات والخبرات المختلفة

عقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، اجتماعاً مع بعض أصحاب الكفاءات من العاملين في المنظومة الصحية بالمحافظة للاستفادة من خبراتهم وتوظيف مهاراتهم الشخصية في الارتقاء بمستوي العمل بصحة القليوبية.

حيث قام بالترحيب بالسادة الحضور ثم استمع لكل منهم علي حدي وقد ذكر كل منهم جميع المهارات التي يمتلكها سواء كانت مهارات شخصية ، أو علمية أو إدارية ،هذا وقام سيادته بتكليف المكتب الفني لوكيل الوزارة بمحاولة الاستفادة القصوي منهم كلٌ حسب قدراته ومايتناسب معه ، إما من خلال موقعه في مكان عمله أو من خلال انتدابه للمديرية ،

ويعد هذا هو الاجتماع الأول للسادة أصحاب الكفاءات والمهارات وسيتم عقد اجتماعات أخري مع باقي الزملاء الذين قاموا بالتسجيل في بنك المواهب..

حيث أنه قد تم البدء في إعداد قاعدة بيانات تحت مسمي "بنك المواهب "للاستفادة من تلك الكوادر والكفاءات من العاملين بالمديرية والمنشآت الصحية التابعة لها ، وتعد هذه هي الأولي من نوعها ؛ حيث تم فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم ٢٥ سبتمبر الماضي علي النموذج المحدد علي وسائل التواصل الاجتماعي..

يأتي هذا في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للاستفادة من الكفاءات الادارية والمهارات والمواهب الشخصية في مختلف المجالات والتخصصات، وتوظيف امكانياتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالمديرية..