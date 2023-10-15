الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تعيق السلام بدعم إسرائيل والتهجير جريمة حرب

فلسطينيون ينتقلون
فلسطينيون ينتقلون من شمال غزة للجنوب

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش إننا لا نحتاج إلى الاستماع للمتحدثين الأمريكيين لمعرفة أن الولايات المتحدة تقف مع العدوان الإسرائيلي، مضيفًا أن هذا الموقف واضح للغاية وأن الصراحة لن تساعد في تهدئة الوضع أو تحقيق السلام.

 وقال في مقابلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، قال إنه أولا وقبل كل شيء كان من الضروري وقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وأن الاحتلال كان في صميم كل المشاكل، وأن الحل لجميع المشاكل هو إنهاء الاحتلال. 

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وأضاف أن حل كل المشاكل يكمن في إنهاء الاحتلال، موضحًا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، والممثل الوحيد هو الرئيس محمود عباس، فلماذا لا نجلس معه على طاولة المفاوضات، ويجلس الإسرائيليون معه على طاولة المفاوضات ويبرمون اتفاقا يحقق السلام، وسندافع جميعا عن الشرعية الدولية.

القوة لن تجلب السلام

وأوضح أن القوة الغاشمة لن تجلب السلام، بل السلام والمفاوضات ستجلب السلام، ونلتزم بالشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، والوثائق القانونية لمحكمة العدل الدولية، ولدينا عمق عربي وإسلامي، ونحن واثقون من أننا بمزيد من التصميم والصبر سنحقق ما نريد. 

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض بشكل واضح وقاطع تهجير الفلسطينيين من أي مكان على الأرض الفلسطينية، وهذا ما قاله أبو مازن لبايدن، ومصر تدعمنا في ذلك، وهذا يرجع إلى حقيقة أن النزوح هو أحد جرائم الحرب.



 

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