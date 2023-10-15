الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نفاد تذاكر حفل أنغام في أوبرا دبي

بوستر حفل أنغام
بوستر حفل أنغام

رفع حفل الفنانة أنغام شعار كامل العدد قبل أيام من إقامته على مسرح أوبرا دبي، وذلك بالإعلان عن نفاد تذاكره بالكامل. 

موعد حفل أنغام في أوبرا دبي

ومن المقرر أن يقام حفل أنغام في الـ20 من أكتوبر الجاري ضمن موشم الحفلات الشتوية المقام على مسرح أوبرا دبي

 

كانت أحدث الحفلات الغنائية التي أحيتها أنغام في الكويت وذلك ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي، حيث قامت بإحياء ليلتين متتاليتين قدمت فيها باقة متنوعة من أغنياتها بين المصري والخليجي مع حضور كامل العدد. 

 

ظرحت أنغام حديثًا أغنية “سيبك انت”، والتي اجتازت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة. 

وتقول كلمات الأغنية"أنا قولت أقولك أخباري
مـــــــــع أنـــــــــــــك أصـــــــــلا مــــــــــا سألتــــــــــش
أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة
مسجونة في عالم أفكاري
مش عايشة لكن برده ما موتتش
تقدر كده يعني تقول إن أنا مش موجودة
سيبك أنت

أهم حاجة تكون مبسوط و مزاجك عال
وتكون بتنام مرتاح البال
لا ضمير بيأنب و لا كوابــــــــــيس تقلـــــق نومــــــك
و مفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع
وفي ثانية تبيع وتقوله وداع
دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب
و الدنيا بتمشي و تتغير وأنا على حالي
إحساس الوحدة الإجباري
بقي هو الأيد اللي تطبطب
بقى ونسي وصاحبي وهو الحاجة اللي بقيالي
سيبك أنت"

 

 

 

 

 

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