انطلاق أولى فاعليات مبادرة "دوى" بمدارس قنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، أولى فعاليات مبادرة دوي خلال العام الدراسي الحالى، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع التربية والتعليم بمدرسة قنا الإعدادية للبنات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وسحر عبد الحليم مدير إدارة مدرسة قنا الإعدادية بنات، وعضوات المجلس وطالبات المدرسة وأسرهن .

وأكد السيد، أن المبادرة الوطنية دوّي التي تنظم تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي تهدف إلى تعزيز مشاركة الطالبات وأسرهن ومجتمعاتهن، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات بحصولهم على المعرفة الكافية والمهارة اللازمة للنجاح، والدعم من الأسرة و المجتمع.

واضاف مدير تعليم قنا، أنه من المخطط مشاركة إدارات مديرية التربية والتعليم في أنشطة وفعاليات مبادرة دوي التي أعلنها المجلس القومي للمرأة باختيار مدرسة بكل إدارة وعقد العديد من ورش الرسم والصلصال والخرز ، و جلسات الحكي والتمثيل والعرائس .