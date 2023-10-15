نبيل فهمي: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومتسق

قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إن الاحتلال لا يدوم طويلًا وأن الإحباط واليأس يؤديان حتمًا إلى انفجارات ومواجهة، مشيرًا إلى أنه مهما كان الوضع بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل، فإنهما لا يتساويان أبدًا ويجب الفصل بينهما.

وقال فهمي، في مقابلة مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إنه بعد أن طلب الجانب الإسرائيلي من الفلسطينيين مغادرة القطاع نحو مصر، ردت القاهرة بصرامة على الخطاب ما أدى لسحبه من جانب العدو، مشيرًا إلى أن بعض النقاط الخطيرة للغاية أثيرت من قبل الجانب الإسرائيلي في الاقتراح بالنسبة لهم للانتقال إلى الجنوب.

وأشار إلى أن الاحتلال ينص على أن أي شخص يهاجم إسرائيل يجب أن يعرف جيدًا أنه سيفقد الأرض، وهذا يعني أن إسرائيل تعتزم تقييد أراضي غزة والسيطرة على مخارجها بالكامل على الأقل، بعيدًا عن مصر، حتى لا تؤثر على سيادتها.

وأوضح أن رد فعل مصر تاريخي وحاسم وطويل الأمد ولا يدع مجالًا للتردد فيما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية ومحاولات القضاء عليها، فضلًا عن أهمية حلها وفقًا للقانون الدولي.

اللقاء بالرئيس السيسي:

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة، من أجل التشاور لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال السيسي لبلينكن في لقائهما الذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدًا، ونحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود، مشددًا على ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة.