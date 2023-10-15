لميس الحديدي: آلة القتل العسكرية للاحتلال لا تتوقف عن ارتكاب المجازر

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن آلة القتل العسكرية الإسرائيلية لا تتوقف والعملية العسكرية البرية لم تبدأ، مضيفة أنها ربما تنتظر انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية بلينكن لتل أبيب بعدما زار مصر اليوم والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي.



ونوهت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON، إلى أن الرئيس ترأس اجتماعات المجلس الأمن القومي الذي ينعقد في الأوضاع الطارئة أو كل ثلاثة أشهر واتخذ عددًا من القرارات المهمة أهمها أن أمن مصر القومي خط أحمر لا تهاون فيه.



وأكملت: "وزير الخارجية الأمريكي لم يرد في حديثه في أي زيارة لدول المنطقة ومصر عن أي محاولة وقف إطلاق النار بل أن حديثه يتركز على السيادة الإسرائيلية وعن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد الدمار الذي تسببت فيه حماس".



وكشفت الحديدي أهمية تصريحات الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي في لقائه معه قائلًا: "الرئيس في كلمته رصد كافة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بما يعكس متابعته الدقيقة للأوضاع في قطاع غزة فيما يخص الكهرباء والمياه وأيضًا أزمة الخبز التي تطرق الأبواب".



وكان الرئيس الرئيس السيسي، قد شدد على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط؛ مضيفًا: "12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة، التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، ورد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي".



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي "فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية"، واصفًا إياها بـ "الخطيرة".