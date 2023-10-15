إجراء 11 عملية جراحية بمستشفي العمار بالقليوبية

تفقد الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الأحد، مستشفي العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ، وذلك لمتابعة حركة التشغيل للمستشفي .

ويذكر أن مستشفي طوخ المركزي بمدينة طوخ ، تحت الإحلال والتجديد ومن المقرر تسليمها خلال سنة ٢٠٢٤ ، ولهذا لم نقل بعض الخدمات الطبيية الخاصة بها إلي مستشفي العمار ، ونقل البعض الآخر إلي المركز الطبي بطوخ..

وقام وكيل الوزارة، بالمرور علي أقسام المستشفي المختلفة ،حيث تفقد سيادته جناح العمليات ، وقد تم إجراء ١١ عملية جراحية متنوعة ، ويضم جناح العمليات عدد ٢ غرفة عمليات إحداهما تحتوي علي جهاز C ARM

واطمئن على الحالات بعد خروجها من غرفة العمليات واستمع إلي أرائهم وعن مدي رضاءهم عن الخدمات المقدمة ، حيث أعرب المرضي وذويهم عن خالص شكرهم للسادة المسئولين لتوفير تلك الخدمات في قرية العمار، كما تفقد قسم حضانات للأطفال المبتسرين والذي يضم ٦ حضانات .

وحرص على تفقد العيادات الخارجية بالمستشفي والتي تضم ٧ عيادات في التخصصات المختلفة وهي الجلدية ، الجراحة ، النسا ،الباطنة ، الأطفال ، عظام،روماتيزم بمعدل ٢٠٠ حالة اليوم ، وتفقد أيضاً قسم الاستقبال الذي يعمل علي مدار ٢٤ ساعة بمعدل ٧٠ حالة اليوم

وتابع غرفة إنعاش القلب الرئوي بالمستشفي واطمأن علي دراية الممرضة المسئولة بخطوات عملية ال CPR

وتأكد وكيل الوزارة من متابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات والذي يكفي لمدة تتعدي ثلاثة أشهر .

وتفقد أيضا ثلاجة الدم التي تضم جميع الفصائل وكذلك الخدمات المركزية بالمستشفي مثل التعقيم والمغسلة والمطابخ..

واطمئن على غرفة الكهرباء ، حيث تحتوي المستشفي علي مولد للكهرباء والذي يعتبر خط كهرباء ثاني للمستشفي بالإضافة إلي خط شبكة الكهرباء، وشبكة الأكسجين.

وتابع إجراء عملية الصيانة الدورية لها بالأمس بالتعاون مع المجتمع المدني بالقرية.

جاء ذلك بحضور د.محمد سعيد مسئول العنايات المركزة ، والدكتورة عزة سامي مسئول الحضانات بالمديرية ، والدكتورة مروة مجدي مدير مستشفي طوخ المركزي.