هل الإقلاع عن التدخين يؤدي إلى زيادة الوزن؟.. الصحة تُجيب

ردت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، على السؤال الخاص بأنه من الممكن أن يؤدي التدخين إلى زيادة الوزن.

التدخين يسبب فقدان الشهية بالنسبة للمدخنين

وكتبت وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن هذا التساؤل، موضحة أن التدخين يسبب فقدان الشهية بالنسبة للمدخنين، وفي بداية مرحلة الإقلاع غت التخدين توجد مرحلة مؤقتة تزداد فيها الشهية، ومن الممكن أن يزداد بها الوزن، ولكن يمكن التحكم في تلك الزيادة.

ومن جانبه، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن حقائق صادمة عن التدخين والمدخنين، مؤكدًا أن ضحايا تدخين السجائر أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، حيث بلغ ضحايا السجائر 7 ملايين وفاة سنويًا، منهم 900 ألف وفاة في مدخنين سلبيين.

في مصر، يوجد 18 مليون مدخن، منهم 70 ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة، ونصف مليون طفل مدخن تحت سن الـ15 سنة، ويسبب التدخين تفاقم الأزمات القلبية ويسبب الأمراض الخطيرة حتى على صغار السن، ويحتاج المدخن إلى 15 عامًا حتى يتخلص جسمه من آخر سيجارة قام بتدخينها.

الآثار الضارة للتدخين على القلب والشرايين:

تلف جدران الشرايين ويحفز تصلب الشرايين ما يؤدي إلى حدوث انسداد في الشرايين.

يخفض نسبة الأكسجين في الدم ما يضطر القلب لبذل جُهد مضاعف من أجل تزويد الجسم بالأكسجين الذي يحتاجه.

يخفض معدل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم ما يُؤدي إلى حدوث تصلّب في الأوعية الدموية وضعف في قدرتها على الانقباض والانبساط.

يرفع مستوى ضغط الدم ومعدل نبض القلب.

يزيد من لزوجة الدم ومستوى الكوليسترول، ما يزيد من احتمال تشكل الجلطات التي قد تؤدي إلى حدوث السكتات أو الأزمات القلبية.