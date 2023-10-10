جامعة بنها تطلق حملة توعية وحظر التدخين داخل الحرم الجامعي

أعلن الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق حملة توعية وحظر التدخين واستخدام التبغ في الحرم الجامعي وداخل ادارة الجامعة ،وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة.



وقال نائب رئيس الجامعة، إن منع التدخين بشكل تام بالحرم الجامعي يهدف إلى تحقيق مصلحة الجميع ، مؤكدا على إن الحرم الجامعي الخالي من التدخين سيساهم في تنقية الهواء للعدد الأكبر من غير المدخنين الذين يعملون ويدرسون بالجامعة، بالإضافة إلى تشجيع المدخنين لأخذ خطوة نحو الحد من ممارسة التدخين ،مشيرا الي أن هناك الكثير من الآثار السلبية الموثقة جيداً للتدخين غير المباشر أو السلبي، ومن ثم ستكون هناك فوائد واضحة على الصحة العامة من خلال التحول إلى حرم جامعي خالي من التدخين في المستقبل.



وأشار إلى أن الجامعة ستقوم بحملة توعية كبيرة بهذا الصدد فى كليات الجامعة وادارة الجامعة من خلال نشر ملصقات عن اضرار التدخين، وأن هذه الحملات ستعتمد على آليات إقناع علمية للتخلص من الأمر بشكل كامل.

وأضاف الى إن الجامعة ستقوم بتطبيق القانون الخاص بمكافحة التدخين داخل المباني المغلقة بالجامعة، معلنًا إن عقوبات التدخين على كل المنتسبين للجامعة فى الأماكن المغلقة تكون بغرامة خمسون جنيها، ولاتزيد عن مائة جنيها حسب وضع مرتكب المخالفة.