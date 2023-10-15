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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر وتحويله إلى حملة ميكانيكية

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.


وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع المقرر الانتهاء منه خلال أيام.

وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات ، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال)
وجاري الانتهاء من مد خطوط الكابلات الكهربائية، وأعمال الدهانات والمحارة.

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