الأرصاد الجوية تعلن موعد انحسار فرص سقوط الأمطار

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، يشهد انحسار لفرص سقوط الأمطار على المناطق الشمالية، مع استمرارها على محافظات البحر المتوسط وشمال الوجه البحري بنسب تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت غانم في تصريح لـ"الوفد"، أن سقوط الأمطار تحدث نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة للكتل الهوائية الشمالية الرطبة القادمة من البحر المتوسط.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة مائية صباحًا على الطرق، ونشاط الرياح بسرعة 30/ 35 كيلو متر في الساعة، وهي غير مثيرة للأتربة بل تساعد في ترطيب الجو وتقليل الشعور بدرجات الحرارة.

وأوضحت أنه مع مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك مزيد من انخفاض درجات الحرارة على المحافظات كافة، موجهة النصح لقائدي السيارة بالهدوء التام أثناء القيادة على الطرق، وارتداء الخريفية خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 27 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 21 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 26 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 34 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 36 الصغرى 25

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 29 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 26 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 25

درجات الحرارة المتوقعة السبت

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 28 الصغرى 20

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 24

درجات الحرارة المتوقعة الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 28 الصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 25 الصغرى 21

جنوب سيناء:- العظمى 32 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 30 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 34 الصغرى 24