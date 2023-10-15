القضاء الإداري يستبعد حسام المندوه من سباق إنتخابات الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء اليوم الأحد قرار استبعاد المرشح حسام المندوه المرشح لانتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، من انتخابات القلعة البيضاء.

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كما قررت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون المقامة على باقي المناصب سواء رئيس أو نائب أو أعضاء.

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر القادم ، لانتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء ، ومن المقرر ان يدلي 102 ألف من الجمعية العموية حق التصويت .

أسماء المرشحين بنادي الزمالك

منصب رئيس نادي الزمالك

- حسين لبيب

- فاروق جعفر

- ماجد فاروق الحنبلي

- ميرفت السيد أحمد

- عمر هريدي

منصب نائب رئيس نادى الزمالك

- هشام نصر

- هاني العتال

- أحمد عبد الغني

منصب أمين صندوق نادي الزمالك

- حسام المندوه

- عبد المجيد سليم

- كريم عادل عبيد

- خالد لطيف

- محمد قدري

الأعضاء فوق السن

- أحمد سليمان

- هاني شكري

- هاني برزي

- عمرو أدهم

- حسين السيد

- محمد طارق

- عبد الله جورج

- أحمد عبادة

- سيف الإسلام محمد يوسف

- مروة البورجي

- نجلاء الناجي

- أشرف إمام عبد السلام

- مروة أمير الرفاعي

- حمدية كمال علي

- أحمد عفيفي

- رجب رواش

- المستشار هانى عيد محمد

- أحمد فوده نصير

- طارق عبد العال

- رفعت شبل

- سامح سوني

- علاء مقلد

- حاتم السيد

- الحسيني سمير

- هشام يكن

- شيرين الفقي

- رجب رواش

- أحمد نصير

- لواء محمود سامى نور الدين

- محمد رشاد

الأعضاء تحت السن

- علي العاطفي

- ياسمين الشريف

- إيهاب عصمت

- أحمد هاني زادة

- محمد خالد الصادق

- نيرة الأحمر

- رامي إبراهيم نصوحي

-أحمد خالد حسانين

- أحمد النمس.

- محمد عودة.